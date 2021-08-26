Гутцайт о комментаторах: «НТВ-Плюс» был беднее, зарплаты были меньше, но канал всех удерживал. А «Матч ТВ» этого сделать не удается»

Комментатор Okko Sport Роман Гутцайт поделился мнением об отличии от .

– Как тебе новое направление «Матч ТВ» – подсвечивать скандалы и делать контент в духе интервью с Павлом Мамаевым. Что ты об этом думаешь?



– Я об этом особо не думаю, потому что такие программы не смотрю. Мне кажется, это не лучший путь. Мир спорта сам по себе интересен, он самодостаточен, там есть о чем рассказать, без историй о личной жизни.



– А как же привлечение новой аудитории?



– Хорошо, зашли люди, послушали историю личной жизни Павла Мамаева. И ты думаешь, что после этого они скажут: «О, елки, хочу посмотреть матч «Ростова» с «Крыльями Советов». Там же Мамаев, у которого было такое в личной жизни. Мне кажется, это так не работает.



– За 5 лет с «Матч ТВ» ушло много заметных комментаторов, включая тебя. Видишь какую-то тенденцию?



– Да, конечно. А как можно ее не видеть? Ведь действительно очень много народу ушло. Вася [Уткин], Стогниенко, Елагин, Дементьев, Андронов, Батурин, Юрка Дудь, Савин, Маша Командная, Паша Занозин. Как можно не увидеть в этом тенденцию?



Почему «НТВ-Плюс», который был скромнее и беднее, где зарплаты были меньше, всех этих людей удерживал? А «Матч ТВ» этого сделать не удается. Вот одна часть проблемы.



Вторая часть проблемы – а кто появился? Например, в футбольном клубе у тебя ушел Промес, а пришел Педро Роша. Ты говоришь, что, блин, видимо, он хуже. Или наоборот – ушел какой-то не слишком заметный футболист, а пришел крутой, который сделал команду сильнее.



Вижу проблему и в этом, и в этом.



– Получается, «Матч ТВ» совсем сдувается?



– А у кого-то есть другое мнение? – сказал Гутцайт в подкасте Глеба Чернявского.

То самое интервью Мамаева: Алана оскорбляла при дочери и требовала 70 тысяч на косметику – после похорон отца Павла