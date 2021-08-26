Глава Hypercube: «Реформы должны помочь российскому футболу подняться с колен. Уникальный шанс»

Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс высказался о лимите на легионеров, действующем в .

«Прежде всего клубам надо понять, что если отложить то, что они делали в последние годы, то они получат то, что они получают сейчас.

Не хотел бы принимать решения, не поговорив с большим количеством россиян. Мы проводили опросы, я считаю, что реформы должны сработать, помочь подняться российскому футболу с колен.

Это уникальная возможность, звезды сошлись, у них будет больше денег, больше матчей, все это поможет развитию российского футбола», – сказал Ньювенхейс в эфире передачи «Все на матч».

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