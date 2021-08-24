Орлов о поддержке «Спартаком» лимита «10+15»: «Он каждое утро с бодуна что-то вещает. Не будем прислушиваться»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможной отмене лимита на легионеров в .

– Против отмены лимита на легионеров в РПЛ выступают клубы, которые находятся в середине турнирной таблицы.

– тоже за схему «10+15».

– «Спартак», видимо, каждое утро с бодуна что-то вещает. Не будем прислушиваться к его мнению.

Из тренеров только Семин говорит, что надо делать переходный период, плавно идти к отмене. Все остальные выступают за отмену. Не нужен лимит.

Что касается предложения Медведева покупать лимитные места у других клубов… Я очень уважаю Александра Ивановича, но когда что-то покупают в открытую… Ну что вы? Начнется торговля.

Согласен, что это даже звучит дико. Конечно, «Уфа» сразу продаст все пять мест. И Иванов тоже заработал бы. Чистый бизнес.

Но спорт выше денег, и надо это понять, – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».