Алексей Сутормин: «Был удивлен вызовом в сборную России. Не ожидал, если честно»

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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал вызов в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022 вместо травмированного защитника «Краснодара» Сергея Петрова.

– Как вы узнали о вызове в сборную?

– Предварительно позвонил Валерий Георгиевич Карпин, спросил, готов ли я, если что, приехать в сборную. Сказал, что, конечно, готов. Потом чуть позже все просто подтвердилось. После чего приехал в сборную.

– Какие в связи с этим ощущения?

– В какой-то степени был даже удивлен вызовом, если честно, не ожидал. Конечно, очень приятно. Теперь надо хорошо работать и оправдывать доверие, – сказал Сутормин.

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