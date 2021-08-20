Алексей Сутормин: «Был удивлен вызовом в сборную России. Не ожидал, если честно»

Полузащитник прокомментировал вызов в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022 вместо травмированного защитника «Краснодара» Сергея Петрова.

– Как вы узнали о вызове в сборную?

– Предварительно позвонил Валерий Георгиевич Карпин, спросил, готов ли я, если что, приехать в сборную. Сказал, что, конечно, готов. Потом чуть позже все просто подтвердилось. После чего приехал в сборную.

– Какие в связи с этим ощущения?

– В какой-то степени был даже удивлен вызовом, если честно, не ожидал. Конечно, очень приятно. Теперь надо хорошо работать и оправдывать доверие, – сказал Сутормин.