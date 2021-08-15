Сутормин в сборной России заменит Петрова, получившего травму

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В составе сборной России, которая готовится к матчам отборочного цикла ЧМ-2022, произошло еще одно изменение.

Вместо Сергея Петрова, получившего травму на тренировке, в команду вызван Алексей Сутормин из «Зенита».

«Во время вчерашней тренировки Сергей Петров получил травму правой голени. По результатам проведенного осмотра и дополнительного обследования было выявлено повреждение мышц голени, которое не позволит полноценно готовиться к предстоящим играм.

Тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачами «Краснодара» принято решение о продолжении лечения футболиста в условиях клуба», – сказал старший врач Владимир Хайтин.

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