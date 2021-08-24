Месси, Неймар и Мбаппе включены в заявку «ПСЖ» на матч с «Реймсом»

«ПСЖ» опубликовал список игроков, которые могут сыграть в матче 4-го тура Лиги 1 с «Реймсом».
В заявку, в частности, вошли Лионель Месси и Неймар, которые еще не играли за парижан в этом сезоне.
В составе также форвард Килиан Мбаппе, вокруг которого ходили слухи об уходе в «Реал».
Месси может дебютировать за «ПСЖ» после трансфера на правах свободного агента этим летом.
Матч с «Реймсом» состоится сегодня, начало – в 21:45 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.