«Ливерпуль» вновь осудил гомофобную кричалку фанатов: «Она не соответствует ценностям клуба»

«Ливерпуль» осудил одну из фанатских кричалок, прозвучавших на матче 3-го тура c (1:1), посчитав ее гомофобной.

Часть зрителей, присутствовавших на «Энфилде», скандировала слова «rent boy», означающие как «мальчик на побегушках», так и «гей, оказывающий сексуальные услуги за деньги».

Аналогичная ситуация уже была зафиксирована во время игры «Ливерпуля» с «Норвичем» в 1-м туре – кричалка использовалась по отношению к арендованному «канарейками» полузащитнику «Челси» Билли Гилмору. После этого со словами осуждения выступил в том числе главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Эта кричалка недопустима. Она не соответствует ценностям клуба, необходимо прекратить ее использование.

Мы стоим плечом к плечу с Kop Outs! (группировкой, представляющей интересы ЛГБТ-болельщиков клуба, – прим. Sports.ru) и продолжим это делать», – сказано в заявлении клуба.

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