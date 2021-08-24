Клопп не выигрывает у Тухеля три матча подряд. У Юргена было 9 побед, 3 ничьих и поражение до этого

сыграл вничью с (1:1) в матче 3-го тура чемпионата Англии.

Тренер мерсисайдцев не может обыграть , который сейчас работает в «Челси», уже три матча подряд.

До этого «Ливерпуль» проигрывал «Челси» (0:1) и «ПСЖ» (1:2) Тухеля.

Примечательно, что до этих трех встреч статистика была в пользу Клоппа. Он выиграл у Тухеля 9 матчей, дважды была ничья и лишь одно поражение.

Большая часть побед Клоппа – из того времени, когда он тренировал дортмундскую «Боруссию», а Тухель работал в «Майнце».