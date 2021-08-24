Клопп про 1:1 с «Челси»: «У Джеймса явная игра рукой. «Ливерпуль» должен был лучше использовать преимущество»

Главный тренер подвел итоги матча 3-го тура с (1:1).

«Наш прессинг в первом тайме был совершенно выдающимся. «Челси» опасен в любой ситуации и сумел забить гол. Думаю, мы все согласимся с тем, что нам стоило качественнее обороняться в том моменте.

Все было хорошо, не считая результата. Я увидел матч двух очень хороших команд. Первый тайм мы провели отлично, второй, вообще говоря, тоже хорошо – все же нелегко создавать моменты против команды с девятью защитниками.

Могли ли мы сыграть лучше? Да. Но это лишь начало сезона. Конечно, мы должны были лучше воспользоваться преимуществом. Но теперь у нас на одно очко больше, чем прежде, так что давайте продолжать работать.

Я бы хотел, чтобы мы действовали более целеустремленно, жадно. Но, не считая этого, я получил удовольствие от матча и атмосферы на нем.

У Джеймса, думаю, была явная игра рукой», – заявил Клопп.

В концовке первого тайма защитник «Челси» Рис Джеймс на линии ворот заблокировал удар Садьо Мане с близкого расстояния после подачи с углового.

Арбитр Энтони Тэйлор обратился к ВАР из-за подозрения, что мяч в этом эпизоде, отскочив от ноги Джеймса, попал ему в руку.

Рефери в итоге назначил пенальти, а защитнику «Челси» показал красную карточку.

Тухель о красной карточке: «Смутило, что судья посмотрел только стоп-кадр. Хотелось бы, чтобы проверка заняла больше времени»

Красная «Челси» за руку на линии – 100%. Но если бы такое случилось в центре поля, могло не быть даже желтой