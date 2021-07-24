Белотти не хочет переезжать в Россию, несмотря на предложение «Зенита»

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«Зениту» интересен нападающий «Торино» Андреа Белотти.

По данным Calciomercato.com, форвард туринской команды не хочет переезжать в Россию, несмотря на выгодное предложение со стороны петербургского клуба. Окончательного решения со стороны Белотти пока нет.

Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за форварда 30 млн евро, а самому игроку предлагает контракт с зарплатой 4 млн евро в год с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Серии А он забил 13 мячей за 35 матчей. В составе сборной Италии этим летом Белотти выиграл чемпионат Европы.

Контракт Белотти с «Торино» рассчитан до лета 2022 года. Подробно со статистикой капитана «Торино» можно ознакомиться здесь.

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