Тухель об удалении Джеймса: «Судья, возможно, принял бы другое решение, посмотрев эпизод в динамике»

Главный тренер поделился впечатлениями после матча с (1:1).

«Что касается красной карточки, то я теперь вообще не уверен, по правилам это или нет. Но решение арбитра нужно принять. Возможно, он бы принял другое решение, посмотрев эпизод в динамике.

Матч в любом случае мог закончиться именно так. Я не люблю ранние красные карточки, потому что они портят игру. В итоге получился тяжелый матч, который был полон борьбы. Мы продемонстрировали стойкость и заслужили очко.

Мы решили продолжить игру с пятью защитниками. Хотели сохранять активность и организовывать сопернику трудности в создании моментов. В последние 5 минут я молился, чтобы мы получили то, что заслужили.

Нам пришлось тяжело, но во втором тайме мы мощно отыграли в обороне», – сказал Тухель.

В концовке первого тайма защитник «Челси» Рис Джеймс на линии ворот заблокировал удар Садьо Мане с близкого расстояния после подачи с углового.

Арбитр Энтони Тэйлор обратился к ВАР из-за подозрения, что мяч в этом эпизоде, отскочив от ноги Джеймса, попал ему в руку.

Рефери в итоге назначил пенальти, а защитнику «Челси» показал красную карточку.

Фото: кадр из трансляции

Красная «Челси» за руку на линии – 100%. Но если бы такое случилось в центре поля, могло не быть даже желтой