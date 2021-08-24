Гвардиола о Роналду в «МЮ»: «Не расстроился. У «Ман Сити» исключительный состав»

Главный тренер Пеп Гвардиола объяснил, остался ли он расстроен из-за того, что клуб не смог подписать ни Харри Кейна (остался в ), ни (перешел в ).

«Я бы сказал, что «расстроен» – неподходящее слово. У нас исключительный состав.

С тех пор, как я пришел в клуб, я постоянно благодарю его за то, что у нас лучшие футболисты. Так что мы не расстроены.

Здорово, что Роналду вернулся в Англию, это хорошие новости для », – заявил Гвардиола в интервью BT Sport.

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