Женская сборная США попросила правительство страны предоставить гуманитарное убежище футболисткам из Афганистана

Бывшие и нынешние футболистки написали письмо Государственному департаменту страны с просьбой предоставить гуманитарное убежище женской сборной Афганистана.

«От имени игроков женской сборной Афганистана, которые оказались в ловушке в Кабуле из-за жестоких военных преступлений и продолжающейся пандемии, мы настоятельно призываем прислушаться к сенаторам, ветеранам и согражданам США, призывающих к предоставлению гуманитарного убежища женщинам-активисткам в Афганистане, в особенности футболисткам.

Мы ценим неотложные меры, которые принимаются для защиты афганских женщин в стремительно ухудшающейся ситуации. Как и вы, мы серьезно обеспокоены их безопасностью – и особенно обеспокоены опасностью, с которой сталкиваются женщины-спортсмены в Афганистане.

В течение последнего десятилетия эти футболистки и другие спортсмены использовали спорт как способ продвижения демократии, прав человека, равенства женщин и девочек в своей стране. Но тот прогресс, которого они добились благодаря спорту, сейчас находится под серьезной угрозой.

За женщинами из национальной сборной Афганистана по футболу охотятся, их жизни под угрозой, и все это за то, что они занимаются любимым нами видом спорта.

Они покинули свои дома, были вынуждены стереть все свидетельства своей жизни из-за своего смелого решения продвигать гендерное равенство через спорт. Мы надеемся, что защита этих женщин будет приоритетом.

Эти женщины находятся в Кабуле и завершают оформление документов, ожидая утверждения и транспортировки в США. Несмотря на сложности с процессом эвакуации, мы просим вас предоставить гуманитарное убежище и немедленную защиту афганским футболисткам, которые в серьезной опасности», – говорится в заявлении.

Письмо подписали капитан команды Бекки Сауэрбрунн, , Меган Клингенберг, Роуз Лавель, Кристал Данн, Сэм Мьюис и Джордан Дибиаси. Отметим, что на данный момент на письме нет подписи форварда женской сборной США Меган Рапино.