Футболистка «ПСЖ» Надим об Афганистане: «Талибы убили отца. Когда не знаешь, умрешь или еще будешь страдать – это худшее в жизни беженцев»

Датская футболистка афганского происхождения Надия Надим на фоне ситуации в Афганистане рассказала о том, как в 2000 году бежала из страны вместе с семьей.

«Мы сбежали от этих людей 21 год назад. И вдруг у них оказалась вся власть в стране. Это так сложно осознать. Я думаю о будущем девушек и женщин, оставшихся там. Я вообще не могу это представить. Прямо сейчас я вообще не знаю, каким будет будущее.

Мой отец любил футбол. Он подарил нам [с сестрами] один из наших первых футбольных мячей, он был прекрасным человеком, но, к сожалению, он был убит талибами, что сделало жизнь нашей семьи очень, очень сложной.

Самое ужасное – не знать, что нас ждет в будущем. Я выживу или нет? Это чувство незащищенности – худшее, что будет чувствовать каждый.

Если бы ты просто знал, что умрешь, тогда ладно, это достаточно справедливо, но ты не знаешь, что случится завтра. Я умру? Или буду еще больше страдать? Я считаю, что это худшее в жизни беженца. Когда ты не знаешь, что принесет завтра.

Когда у тебя ничего не остается, твои мечты и надежды все же сохраняются. Этого никому у тебя не отнять. Они ничего не стоят. У каждого, везде и в любое время есть эти две вещи. Они привели меня сюда, и я очень надеюсь на это и для других», – высказалась Надим в передаче Football Focus на BBC.

Недавно исламистское движение «Талибан» (организация признана РФ террористической и является запрещенной на территории страны) взяло под контроль почти всю территорию Афганистана. После этого тысячи людей устремились в аэропорт Кабула, где западные страны эвакуировали своих граждан и афганцев.

Многие футболистки из после захвата власти стали скрываться. Во время своего предыдущего правления около 20 лет назад талибы не позволяли девушкам получать образование, им не разрешалось работать, также их заставляли носить полностью закрывающую тело бурку.

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