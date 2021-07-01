Сульшеру нужен Райс, но «МЮ» не сможет купить его сейчас без продаж

Главный тренер хочет, чтобы клуб подписал полузащитника.

Приоритетная цель тренера – из , который может выполнять роль опорника, контролирующего игру.

Однако с учетом трат «МЮ» без серьезных продаж этим летом и высоких запросов «Вест Хэма» – под 100 миллионов фунтов, трансфер Деклана может быть отложен на год.

Клуб из Манчестера, чтобы выручить средства на покупку хавбека, готов был этим летом продать Донни ван де Бека, и , но не сумел найти покупателей.

«Манчестер Юнайтед» также интересен полузащитник , но в нем видят больше игрока формата «бокс-ту-бокс», чем того, кто нужен Сульшеру.