Сульшеру нужен Райс, но «МЮ» не сможет купить его сейчас без продаж

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет, чтобы клуб подписал полузащитника.

Приоритетная цель тренера – Деклан Райс из «Вест Хэма», который может выполнять роль опорника, контролирующего игру.

Однако с учетом трат «МЮ» без серьезных продаж этим летом и высоких запросов «Вест Хэма» – под 100 миллионов фунтов, трансфер Деклана может быть отложен на год.

Клуб из Манчестера, чтобы выручить средства на покупку хавбека, готов был этим летом продать Донни ван де Бека, Фила Джонса и Диогу Далота, но не сумел найти покупателей.

«Манчестер Юнайтед» также интересен полузащитник «Брайтона» Ив Биссума, но в нем видят больше игрока формата «бокс-ту-бокс», чем того, кто нужен Сульшеру.

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