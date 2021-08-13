Малком и Халк вызваны в сборную Бразилии

объявила о вызове 9 дополнительных игроков на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

Среди вызванных оказался полузащитник «Зенита» , а также экс-игрок петербуржцев Халк, сейчас выступающий за «Атлетико Минейро».

В сборной Бразилии объяснили, что дополнительные игроки вызваны из-за неопределенности с приездом футболистов, выступающих в АПЛ.

Вратари: Эверсон Маркес («Атлетико Минейро»), Адербар Сантос («Атлетико Паранаэнсе»).

Защитники: Миранда («Сан-Паулу»).

Полузащитники: Эденилсон («Интернасьонал»), Жерсон Сантос («Марсель»), Матеус Нунес («Спортинг»).

Игроки группы атаки: («Атлетико Минейро»), Малком («Зенит»), («Реал»).

Весь состав Бразилии, в который также попал Клаудиньо из , можно изучить здесь.

Сборная Бразилии в следующем месяце сыграет с Чили 2 сентября и с Перу 7 сентября.

АПЛ не отпускает игроков на матчи сборных в Южную Америку и Африку («красный список»). Это грозит санкциями ФИФА