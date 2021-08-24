«Краснодар» представил клубный гимн, написанный Хансом Циммером

«Краснодар» на матче 6-го тура с «Рубином» представил клубный гимн, написанный композитором Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева.

Теперь краснодарский клуб будут выходить на каждый домашний матч российских турниров под эту музыку.

Циммер – знаменитый голливудский композитор, написавший музыку для более чем 150 фильмов («Человек дождя», «Лучше не бывает», «Начало», «Интерстеллар», «Гладиатор» и другие). Он также написал музыку для заставки ЧМ-2018 в России.

Композитор является лауреатом премии «Оскар», 2-кратным лауреатом премии «Золотой глобус» и 3-кратным лауреатом «Грэмми».