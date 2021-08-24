«Краснодар» представил клубный гимн, написанный Хансом Циммером

«Краснодар» на матче 6-го тура РПЛ с «Рубином» представил клубный гимн, написанный композитором Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева.
Теперь краснодарский клуб будут выходить на каждый домашний матч российских турниров под эту музыку.
Циммер – знаменитый голливудский композитор, написавший музыку для более чем 150 фильмов («Человек дождя», «Лучше не бывает», «Начало», «Интерстеллар», «Гладиатор» и другие). Он также написал музыку для заставки ЧМ-2018 в России.
Композитор является лауреатом премии «Оскар», 2-кратным лауреатом премии «Золотой глобус» и 3-кратным лауреатом «Грэмми».
Когда ожидание того стоило🔥 Только что на матче #КраснодарРубин мы презентовали наш клубный гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2021
Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун! pic.twitter.com/hVOVpwZLJh