«МЮ» и Роналду обсуждают контракт до 2023 года. Официальное предложение «Юве» готовится

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Жорже Мендеш Футбол

«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение о трансфере форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В скором времени оно будет направлено агенту португальца Жорже Мендешу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. «МЮ» уверен в успешном исходе переговоров.

Сам 36-летний игрок сообщил агенту, что готов вернуться в клуб из Манчестера. Сейчас манкунианцы обсуждают с Роналду контракт до 2023 года.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» вышел из переговоров о трансфере Роналду.

Напомним, что Криштиану играл за «Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

Сульшер о Роналду: «Если он уходит из «Юве», то, конечно, знает, что мы здесь. Это легенда «МЮ», лучший игрок всех времен»

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