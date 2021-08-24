Зарема о Витории: «Неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России. Происходящее – ответственность беглого директора»

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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила работу Руя Витории, под руководством которого у команды 3 поражения в 6 матчах РПЛ.

«По поводу Руя я выразила свое мнение еще в марте. Поэтому данная ситуация для меня вполне ожидаема. Он неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России. Чемпион Португалии отправился в Саудовскую Аравию. Для меня вопрос закрыт.

Я не присутствую на матчах при данном тренере. Все происходящее – ответственность беглого спортивного директора [Дмитрия Попова]», – сказала Салихова.

«Я просто так не сдамся». «Спартак» страдает на старте РПЛ: хуже было только в 2003-м, но Витория отрицает отставку

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