Любите спортивные документалки? Начните создавать свои фильмы с помощью Московской школы кино и Sports.ru

Мир документальных проектов переживает новый виток развития – появляется все больше новых форматов документального кино, а также площадок и способов его дистрибуции.

Sports.ru не остался в стороне, в 2021 году мы выпустили сразу несколько документальных проектов: в том числе, фильм о Евро-2008 и посвящение комментатору Юрию Розанову. Мы видим тренд на потребление такого контента и рады сотрудничать с талантливыми режиссерами и продюсерами, которые разделяют нашу любовь к спорту и кино.

Российская киноиндустрия быстро развивается, появляется большое количество VOD-платформ и растет спрос на профессиональные кадры. За последние 3 года количество выпускников долгосрочных программ Московской школы кино увеличилось на 16%, интенсивных на 30%. После успешного выпуска интенсивного курса, где студенты сняли блестящие документальные проекты, МШК впервые запускает долгосрочную программу «Новый DOC». Благодаря Sports.ru студенты курса получат доступ к брифам от реальных компаний на разработку спортивного документального кино.

За год обучения по программе «Новый DOC» в Московской школе кино студенты освоят профессию документалиста нового времени, способного разработать идею документального проекта, реализовать ее и продвинуть на рынке визуального контента. Под руководством ведущих практиков киноиндустрии студенты погрузятся в реальные условия разработки и производства документальных фильмов и пройдут путь от разработки идеи до поиска инвестора.

Результатом обучения станет полноценный документальный проект. Старт обучения – 1 октября. Подавайте заявку на сайте МШК и может быть именно вы снимете новый The Last Dance!