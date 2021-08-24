Хавбек «Ахмата» Бериша начал голевую атаку, перехватив специально выбитый в аут мяч

В матче 6-го тура между «Ахматом» и тульским «Арсеналом» (1:1, второй тайм) случился неоднозначный эпизод.

Защитник тульского клуба Урош Радакович решил выбить мяч в аут, чтобы помощь оказали его партнеру по команде Горану Чаушичу. Однако хавбек перехватил мяч у боковой.

Бериша прошел по флангу и отдал голевую передачу на Мохамеда Конате. Гол засчитали, поскольку формально правила не были нарушены, но эпизод спровоцировал потасовку на поле.