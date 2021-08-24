Хавбек «Ахмата» Бериша начал голевую атаку, перехватив специально выбитый в аут мяч

В матче 6-го тура РПЛ между «Ахматом» и тульским «Арсеналом» (1:1, второй тайм) случился неоднозначный эпизод.
Защитник тульского клуба Урош Радакович решил выбить мяч в аут, чтобы помощь оказали его партнеру по команде Горану Чаушичу. Однако хавбек «Ахмата» Бернард Бериша перехватил мяч у боковой.
Бериша прошел по флангу и отдал голевую передачу на Мохамеда Конате. Гол засчитали, поскольку формально правила не были нарушены, но эпизод спровоцировал потасовку на поле.
Бериша очень некрасиво себя повел в матче с «Арсеналом» 😡— Матч ТВ (@MatchTV) August 26, 2021
Туляки выбили мяч, чтобы оказали помощь пострадавшему Костадинову. Бернард же достал его из аута, побежал к воротам и выкатил на гол Конате 😱
Гол засчитали, но он вызвал очень бурную реакцию на скамейках клубов 🤨 pic.twitter.com/M5o7pl2fDU