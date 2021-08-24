«Уфа» предложила формат с вылетом одного клуба из РПЛ, два клуба играют стыки с ФНЛ. «Ахмат» поддержал

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На недавнем собрании РПЛ по предложению «Уфы» обсуждался вариант, при котором напрямую лигу покидает только один клуб, а два других — играют стыковые матчи со вторым и третьим клубами Олимп-ФНЛ.

Инициативу «Уфы» поддержал «Ахмат», сообщает Sport24.

Башкирский и грозненский клубы считают, что такая система снизит давление из-за результата в каждом матче, позволит игрокам показывать более интенсивный атакующий футбол и поможет молодым футболистам получать больше игрового времени.

Кроме того, аргументом в пользу данного формата назывались регулярные сложности клубов ФНЛ при прохождении процедуры лицензирования для участия в РПЛ.

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