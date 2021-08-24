Анзор Кавазашвили: «Сочи» – это «Зенит», дочерняя команда. «Спартак» должен сыграть как в еврокубковом матче»

Бывший вратарь , член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили поддержал главного тренера клуба Руя Виторию перед матчем 6-го тура с «Сочи».

– Какие у вас ожидания от матча «Спартак» – «Сочи»?

– Считаю, «Сочи» – это то же самое, что и : дочерняя команда, поэтому напряжение и ответственность будет очень большая. «Спартак» должен сыграть так, будто они проигрывают кубок, как в кубковом матче европейского турнира, будто игра навылет.

«Спартак» должен понимать, что «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» мечтают о том, чтобы» Спартак» очутился как можно ниже, потому что это их вечный конкурент.

Я жду бесспорно атакующий футбол. Но боюсь, что клуб сейчас находится в таком психологическом спаде, что они могут проиграть. У них нет того, что необходимо, – в заключительном этапе нет мастерства у команды, у футболистов, чтобы забивать мячи. Сразу видно, что забиваем очень мало и пропускаем.

– Если «Спартак» не обыграет , то близится конец в качестве главного тренера?

– Много разговоров ведется о том, что могут попрощаться с Виторией за то, что он никак не может наладить игру. Побед нет, несмотря на то, что команда играет в более живой футбол.

Я категорически против, чтобы сейчас трогали главного тренера только из-за того, что он 4-5 месяцев в команде. Он за это время ничего не успел: ни прикупить достойных футболистов, ни легионеров. Он находится в таком положении сейчас, что крутится в своем дерьме.

Он каждый матч ставит разных футболистов, ищет варианты, кто сильнее, кто может закрепиться в основном составе, даже перспективные и талантливые мальчики сидят у него в запасе.

Это о чем говорит? Из спартаковских футболистов сделали совсем посредственных ребят и сделали это в сборной команде на чемпионате Европы, когда не ставили их в основной состав.

Если сейчас господин Федун опять возьмет волшебную палочку и замахнется на Виторию, то тогда он подтвердит, что он совсем потерял нить управления кадровой политикой.

Так нельзя поступать с людьми, которым ты доверяешь, а через определенное время выбрасываешь их на свалку, – сказал Кавазашвили.