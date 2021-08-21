Агаларов из «Уфы» догнал Смолова, забив 5-й гол в РПЛ. Они лидеры гонки бомбардиров

Теги Крылья Советов Федор Смолов премьер-лига Россия Sports.ru Уфа Гамид Агаларов Футбол

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил гол с пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче 6-го тура РПЛ (1:2, второй тайм).

Этот мяч стал для 21-летнего россиянина 5-м в 6 играх Премьер-лиги на старте сезона.

Гамид догнал по голам лидирующего в списке бомбардиров форварда «Локомотива» Федора Смолова и теперь делит с ним первое место. «Локо» завтра сыграет с «Динамо».

Статистику Агаларова смотрите здесь.

Лидер гонки бомбардиров РПЛ – Агаларов из «Уфы». Подавал мячи Это’О, учился у Евсеева, а теперь отбирает очки у «Зенита»

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