Агаларов из «Уфы» догнал Смолова, забив 5-й гол в РПЛ. Они лидеры гонки бомбардиров

Нападающий «Уфы» забил гол с пенальти в ворота в матче 6-го тура РПЛ (1:2, второй тайм).

Этот мяч стал для 21-летнего россиянина 5-м в 6 играх Премьер-лиги на старте сезона.

Гамид догнал по голам лидирующего в списке бомбардиров форварда «Локомотива» и теперь делит с ним первое место. «Локо» завтра сыграет с «Динамо».

Статистику Агаларова смотрите здесь.

Лидер гонки бомбардиров РПЛ – Агаларов из «Уфы». Подавал мячи Это’О, учился у Евсеева, а теперь отбирает очки у «Зенита»