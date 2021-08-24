Стогниенко об Уткине на Okko: «Появилась мысль приглашать Васю на центральные матчи Примеры. Непростое общение я отложил до выхода из отпуска»

Шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко ответил на претензию журналиста о несдержанном обещании.

Ранее Уткин опубликовал скриншот из интервью Стогниенко и написал: «Не было ни разговора, ни звонка. Письма тоже. Вова, главред Окко Спорт (это его слова) – просто врет. Можно было хотя бы обойтись без слова «безусловно». Зачем Стогни врет – не понимаю. Я ж ни на что не претендую, да и что мне может быть с этого надо… Вот я, правда, недоумеваю – зачем?»

«Даже в тайге меня достали соцсети)

Два года назад мы предлагали Васе комментировать на Окко регулярно, увы, не договорились. Этим летом появилась мысль приглашать Васю на центральные матчи Примеры в качестве guest star (приглашенной звезды – прим. Sports.ru), о чем и шла речь в июльском интервью (там сказано «предложим», а не «уже предложили»).

В августе было много дел по работе редакции в новом сезоне: нужно было организовать процесс трансляций первых туров. Это самое важное.

Так что непростое общение с приглашенными мегазвездами я отложил до возвращения из отпуска.

А еще у нас сорвало лодку с якоря сегодня и выбросило на берег Оби (ветер подул с Урала), мы под дождем изображали бурлаков. Это мне сейчас интереснее, чем медиасрачи. Телефон тут нужен для звонков домой. Извините», – написал Стогниенко.

«Когда заблудились в тайге, залез на дерево и высмотрел Обь». Стогниенко каждый год ездит на Ямал и живет в охотничьей избе