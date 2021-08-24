Барриос об ЛЧ: «Зенит» – лучший клуб России и всегда обязан побеждать. Чувствуем давление»

Полузащитник «Зенита» передал настрой перед выступлением клуба в .

– – единственный представитель от России в ЛЧ. На вас будет лежать дополнительная ответственность?

– Мы понимаем, что в Европе «Зенит» самый популярный и титулованный российский клуб.

В «Зените» ты всегда чувствуешь очень большую ответственность. И как бы это назвать… Давление! Потому что это лучший клуб России и всегда обязан побеждать.

Если у нас не получается показать хороший результат, это больно задевает всю команду – мы все потом проговариваем и решаем, в чем надо улучшать игру.

Даст Бог, в этом году мы выступим лучше и преодолеем групповой этап. Самое главное – полностью отдаваться игре, получать удовольствие от футбола и, несмотря ни на что, подарить болельщикам настоящий праздник, – сказал колумбиец.

«Зенит» попал в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов, которая состоится сегодня.