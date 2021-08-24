Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Ее обогнала Австрия

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Россия пропустила Австрию вперед в таблице коэффициентов УЕФА.

Это произошло после того, как «Ред Булл Зальцбург» дома обыграл «Брондбю» (2:1) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Теперь у Австрии 31,050 балла, она вышла на 9-ю строчку, опередив Россию, у которой 30,682 балла.

От России в еврокубках этого сезона продолжают выступать 3 команды – «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». У Австрии осталось 4 представителя – «Ред Булл», «Рапид», «Штурм» и ЛАСК, и последние три завтра проведут свои матчи в квалификации Лиги конференций.

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