Два украинских клуба сыграют в группе ЛЧ – «Шахтер» и киевское «Динамо»

«Шахтер» стал участником группового этапа Лиги чемпионов.
Горняки сыграли вничью с «Монако» (2:2) в ответном матче квалификационного этапа, но вышли в следующий раунд по итогам двух матчей (3:2).
При этом после первого тайма команда тренера Роберто Де Дзерби уступала со счетом 0:2, однако смогла отыграться.
На 74-й минуте Марлос перевел игру в дополнительное время, а на 114-й минуте игрок монегасков Рубен Агиляр срезал мяч в свои ворота.
Таким образом, в групповом этапе Украину представят две команды – «Шахтер» и киевское «Динамо», которое выиграло чемпионат страны в прошлом сезоне.