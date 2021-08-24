Два украинских клуба сыграют в группе ЛЧ – «Шахтер» и киевское «Динамо»

«Шахтер» стал участником группового этапа .

Горняки сыграли вничью с «Монако» (2:2) в ответном матче квалификационного этапа, но вышли в следующий раунд по итогам двух матчей (3:2).

При этом после первого тайма команда тренера Роберто Де Дзерби уступала со счетом 0:2, однако смогла отыграться.

На 74-й минуте Марлос перевел игру в дополнительное время, а на 114-й минуте игрок монегасков Рубен Агиляр срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, в групповом этапе Украину представят две команды – и киевское , которое выиграло чемпионат страны в прошлом сезоне.