Два украинских клуба сыграют в группе ЛЧ – «Шахтер» и киевское «Динамо»

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«Шахтер» стал участником группового этапа Лиги чемпионов.

Горняки сыграли вничью с «Монако» (2:2) в ответном матче квалификационного этапа, но вышли в следующий раунд по итогам двух матчей (3:2).

При этом после первого тайма команда тренера Роберто Де Дзерби уступала со счетом 0:2, однако смогла отыграться.

На 74-й минуте Марлос перевел игру в дополнительное время, а на 114-й минуте игрок монегасков Рубен Агиляр срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, в групповом этапе Украину представят две команды – «Шахтер» и киевское «Динамо», которое выиграло чемпионат страны в прошлом сезоне.

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