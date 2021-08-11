Виталий Кафанов: «Очень хотел, чтобы Акинфеев вернулся в сборную. Вопрос с основным вратарем отпал бы»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что звал в команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

– Вы рассказывали, что у вас был телефонный разговор с Акинфеевым. Убеждали вернуться в сборную?

– Да, очень этого хотел. Тогда бы не пришлось просматривать столько кандидатов. Вопрос с основным вратарем сборной отпал бы автоматически.

Было большое желание поработать с талантливым голкипером такого уровня. Понимал, что к Игорю был бы нужен совсем другой подход. В первую очередь, в тренировочном процессе.

– Как прошел этот разговор?

– Подробности раскрывать не буду. Но если общими словами, то Игорь 15 лет практически без отдыха разрывался на два фронта между ЦСКА и сборной. Он такой же обычный человек, его можно понять.

Думаю, он правильно поступил. Игорь закончил карьеру в сборной домашним чемпионатом мира и стал одним из его главных героев.

– Вам обидно, что он не уехал в Европу?

– С одной стороны, да. Жаль, что не попробовал свои силы. Были все возможности встать в ряд с лучшими вратарями Европы.

С другой – его патриотизм и желание служить одному клубу вызывают восхищение. Не так много вратарей, которые готовы столько играть за одну команду. Он многое сделал для ЦСКА и сборной. В клубе должны им гордиться.

– От кого из европейских коллег слышали лучший комплимент в адрес Игоря?

– Педро Харо. Это испанский тренер вратарей, который работал в «Реале» с Касильясом. Сейчас он, кстати, работает в сборной Украины. Харо всегда мне говорил, что у голкипера главное качество – ментальность, а не техника или физика.

Он всегда приводил в пример Икера в качестве образца ментально сильного вратаря, несмотря на наличие недостатков. Харо говорил: «Касильяс всегда умел собраться и сыграть на своих личных качествах. Акинфеев такой же. Он очень силен ментально. У него отличная голова».

Голова – это все: правильное принятие решений в игре, умение владеть собой на протяжении матча, анализ, умение готовиться к играм, ставить высокие цели и сохранять высокие требования к себе, – сказал Кафанов.