«Лион» не предложит за Азмуна более 15 млн евро («РБ Спорт»)

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«Лион» предпримет еще ряд попыток договориться с «Зенитом» о трансфере нападающего Сердара Азмуна до закрытия летнего трансферного окна

«Для «Лиона» Азмун – первая опция. В клубе считают, что они имеют хороший инструмент давления, ведь контракт нападающего истекает через год. Плюс от него в восторге главный тренер Петер Бос – именно он инициатор трансфера.

Главная преграда в осуществлении перехода – сумма. «Лион» не собирается платить 20 миллионов евро за иранца. Максимум – 15. Но и это, по мнению руководства французов, очень большие деньги.

Не знаю, готов ли «Зенит» к таким условиям, но других «Лион» не предложит», – сообщил «РБ Спорт» источник во Франции, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что «Лион» предложил 11 млн евро за Азмуна, а «Зенит» оценивает игрока в 20 млн.

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