«Лион» не предложит за Азмуна более 15 млн евро («РБ Спорт»)

«Лион» предпримет еще ряд попыток договориться с о трансфере нападающего до закрытия летнего трансферного окна

«Для «Лиона» Азмун – первая опция. В клубе считают, что они имеют хороший инструмент давления, ведь контракт нападающего истекает через год. Плюс от него в восторге главный тренер – именно он инициатор трансфера.

Главная преграда в осуществлении перехода – сумма. «Лион» не собирается платить 20 миллионов евро за иранца. Максимум – 15. Но и это, по мнению руководства французов, очень большие деньги.

Не знаю, готов ли «Зенит» к таким условиям, но других «Лион» не предложит», – сообщил «РБ Спорт» источник во Франции, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что предложил 11 млн евро за Азмуна, а «Зенит» оценивает игрока в 20 млн.