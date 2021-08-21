«Лион» подтвердил переговоры по Азмуну

Теги Зенит Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Жан-Мишель Олас Сердар Азмун Футбол

Генеральный директор «Лиона» Венсан Понсо на представлении Джердана Шакири и Эмерсона в качестве новых игроков клуба высказался о возможном переходе форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

«Переговоры [по поводу Азмуна] идут. Этот трансфер может осуществиться, да», – сказал Понсо.

«Вполне вероятно, что будут и другие сделки, но это всегда непросто. Мы надеемся, что сможем вас еще удивить», – заявил президент клуба Жан-Мишель Олас.

«Лион» предложил 11 млн евро за Азмуна. «Зенит» оценивает игрока в 20 млн (L’Equipe)

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