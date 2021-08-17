Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Монако». 0:2 – Бен-Йеддер сделал дубль, Головин играет

«Шахтер» принимает «Монако» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов (первая игра – 1:0).
За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире.
- Дата проведения
- 25 августа, 22.00, «Металлист»
- Голы:
- 0:1 – 18 Бен-Йеддер, 0:2 – 39 Бен-Йеддер.
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Шахтер –
Пятов, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Алан Патрик, Соломон, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Траоре.
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Монако –
Нюбель, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике, Головин, Желсон Мартинш, Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер, Фолланд.
Первый матч: 1:0