Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Монако». 0:2 – Бен-Йеддер сделал дубль, Головин играет

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«Шахтер» принимает «Монако» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов (первая игра – 1:0).

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире.

Шахтер Украина – Монако Монако 0:2 (перерыв)
Дата проведения
25 августа, 22.00, «Металлист»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 18 Бен-Йеддер, 0:2 – 39 Бен-Йеддер.
ШахтерПятов, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Алан Патрик, Соломон, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Траоре.
МонакоНюбель, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике, Головин, Желсон Мартинш, Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер, Фолланд.
Предупреждения:
Фолланд (14), Додо (40).

Первый матч: 1:0

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