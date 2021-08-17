Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Монако». 0:2 – Бен-Йеддер сделал дубль, Головин играет

принимает «Монако» в ответном матче раунда плей-офф квалификации (первая игра – 1:0).

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

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Первый матч: 1:0

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