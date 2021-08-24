Георгий Джикия: «В «Спартаке» с тебя всегда будут требовать вдвое или даже втрое больше, чем в других клубах»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Футбол

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о давлении, которое испытывают игроки клуба.

– Помимо чисто футбольных факторов, «Спартаку», как всегда, достается больше внимания со стороны, с которым не всем легко справляться. Ты как капитан помогаешь ребятам правильно к этому относиться?

– Конечно, иногда приходится объяснять некоторым игрокам, что есть не только футбольное поле, но и правила поведения за его пределами. В «Спартаке» с тебя всегда будут требовать вдвое или даже втрое больше, чем в других клубах.

Я здесь уже давно. Можно сказать, пошел шестой сезон. И прекрасно понимаю уровень ответственности и давления, которое всегда было, есть и будет. Это касается и игроков, и всех остальных, кто имеет отношение к клубу.

– О чем ты говорил с фанатами, когда подошел к их трибуне за воротами после матча с «Уралом»?

– В спокойном тоне обсудили несколько моментов. Получился конструктивный, деловой разговор, – сказал Джикия.

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