Wildberries стал спонсором ЦСКА

ЦСКА объявил о заключении спонсорского соглашения с компанией Wildberries.

Интернет-ритейлер получил статус премиального партнера армейцев и стал первой компанией в своей отрасли, заключившей спонсорский контракт с футбольным клубом в .

«Мы рады приветствовать нового крупного партнера нашего клуба. Wildberries – один из самых динамично развивающихся бизнесов в России, и мы рады привлечь внимание крупнейшего онлайн-ритейлера. Это современная компания, которая стремится соответствовать высоким стандартам, а также многое делает и в социальном плане, увеличивая количество рабочих мест в нынешние непростые для экономики времена.

С таким партнером ЦСКА может с еще большей уверенностью смотреть в будущее, а ряд проектов, которые мы обсуждаем сейчас с Wildberries, должны понравиться нашим болельщикам», – рассказал генеральный директор клуба .

Ранее спонсорами стали букмекерская компания «Фонбет» и «Промсвязьбанк».