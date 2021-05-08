ФИФА оштрафовала «ПСЖ» на 9 тысяч евро за нарушения при трансфере Икарди из «Интера»

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ФИФА наказала «ПСЖ» за нарушения при трансфере форварда Мауро Икарди из «Интера».

В 2019 году аргентинец перешел в парижский клуб на правах аренды с правом выкупа за 50 млн евро плюс 22 млн бонусов.

В договоре между клубами было прописано, что в случае продажи Икарди в другой итальянский клуб летом 2020-го «ПСЖ» должен был выплатить «Интеру» еще 15 млн евро.

Данный пункт нарушает правила ФИФА о влиянии третьей стороны на трансферы. Кроме того, французский клуб не сообщил о данном соглашении в уполномоченный орган.

За это нарушение ФИФА обязала «ПСЖ» выплатить штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков (9 121 евро). Пока неизвестно, почему не был наказан «Интер».

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