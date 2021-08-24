Промес и Мозес восстановились от травм и вернулись в общую группу «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Виктор Мозес Квинси Промес Футбол

Полузащитники «Спартака» Виктор Мозес и Квинси Промес полностью восстановились от повреждений.

Футболисты вернулись в общую группы команды и готовятся к матчу с «Сочи».

«Мы аккуратно подвели Виктора и Квинси к работе в общей группе без ограничений. Мозес восстановился быстрее, потому что его травма была легче.

У Промеса лечение, к сожалению, немного затянулось. Мы пытались форсировать процесс, но из-за индивидуальных особенностей сделать этого не получилось. Главное, что теперь оба игрока в строю», – сказал врач команды Глеб Чернов.

«Спартак» сыграет с «Сочи» в четверг, 26 августа.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья