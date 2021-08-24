Промес и Мозес восстановились от травм и вернулись в общую группу «Спартака»

Полузащитники Виктор Мозес и полностью восстановились от повреждений.

Футболисты вернулись в общую группы команды и готовятся к матчу с «Сочи».

«Мы аккуратно подвели Виктора и Квинси к работе в общей группе без ограничений. Мозес восстановился быстрее, потому что его травма была легче.

У Промеса лечение, к сожалению, немного затянулось. Мы пытались форсировать процесс, но из-за индивидуальных особенностей сделать этого не получилось. Главное, что теперь оба игрока в строю», – сказал врач команды Глеб Чернов.

«Спартак» сыграет с «Сочи» в четверг, 26 августа.