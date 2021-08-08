Геннадий Орлов: «Лимит порождает коррупцию, агенты жируют. Дюков – как Александр Второй, пытается что-то изменить»

Комментатор высказался о возможной отмене лимита на легионеров в .

– В этом вопросе нужно прислушиваться к мнению опытных тренеров.

По-моему, все они в один голос говорят, что лимит развращает российских футболистов, создает им искусственные преференции, ставит их в привилегированное положение.

Все это мешает работе тренеров, которые теперь должны ломать голову, как формировать состав, вписываться в ту или иную формулу. Нет, все должно быть открыто и по спортивному принципу.

Лимит, на мой взгляд, порождает коррупцию. Ведь нередко агенты жируют на бюджетных клубах.

Ко мне нередко мои студенты обращаются с просьбой: «Геннадий Сергеевич, как нам стать агентами? Посмотрите, какие они богатые».

– не уверен, что после отмены лимита российские футболисты выиграют конкуренцию у легионеров. И из кого тогда формировать нашу сборную?

– Получается, Вячеслав Иванович не верит в наших талантливых ребят? Да, риск есть. Возможно, мы и просядем в этом вопросе на один сезон.

Но аудиторию точно не потеряем! И потом: если наши ребята хотят играть в футбол, но не проходят по спортивному принципу в состав, им надо уезжать в Европу.

– Куда уезжать? В Чехию, Бельгию?

– Да, почему нет? Хорошие варианты. В Бельгии интересный чемпионат. РПЛ вообще вниз катится, нас же Шотландия обошла уже...

Когда лимита не было, мы выиграли два Кубка УЕФА и завоевали бронзу на Евро-2008. Вот вам и весь расклад.

– Лишь бы сборная у нас от отмены лимита не просела.

– Так она уже, к сожалению, просела. Давайте смотреть правде в глаза. Пора уже забыть чемпионат мира-2018.

Черчесов – молодец, но что было потом? Какие у нас теперь перспективы? Их не так много, как бы мы ни болели за национальную команду. Назрели реформы.

И вот – он как Александр Второй, пытается что-то изменить, молодец. Я приветствую его начинания.

Давайте действовать уже! Другое дело, что надо обязательно учитывать менталитет наших игроков, – заявил Орлов.