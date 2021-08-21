Вячеслав Колосков: «Пока не вернем команды на базы, ничего не будет. В мое время сидели сутками, тренировались по 3 раза в день»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что клубы должны вернуться к практике пребывания игроков на базах.

«Я уже много раз говорил: пока мы не вернем команды на спортивные базы, ничего не будет. Все забывают, что процесс подготовки любого спортсмена состоит из трех частей: тренировка, соревнование и восстановление.

При этом тренировочный процесс подразумевает индивидуальные тренировки. Почему у нас вратари более-менее сильные и приличные? Потому что каждая тренировка у них индивидуальна.

У нас при отсутствии команд на базах нет возможности проводить индивидуальные тренировки, ни тем более реабилитацию.

Чтобы футболист выиграл конкуренцию, тренер должен организовать для таких игроков соответствующий тренировочный процесс. Если не хватает скорости, то надо работать над скоростью, не хватает навыков силовой борьбы – работаем над этим.

Тренер должен подбирать упражнения, чтобы развивать футболиста, подтягивать его на уровень конкурента. И это можно сделать в условиях, если команда сидит на сборах.

Сейчас футболист приехал на базу, провел тренировку, сел в машину и уехал к семье. В мое время команды сутками сидели на базах, проводили по три тренировки в день. У нас были методические указания – 720 часов практической работы в год. И это не считая игр. Вот сколько тренировались тогда люди и добивались результата», – сказал Колосков.