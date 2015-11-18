Президент Танзании заявила, что у футболисток плоская грудь и им сложно найти мужа. Ее раскритиковала оппозиция

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Президент Танзании Самия Сулуху во время приема мужской сборной U23 высказалась о женской национальной команде.

По ее мнению, несмотря на то, что девушки завоевывают трофеи и заставляют страну гордиться собой, они выглядят так, что у них нет шансов выйти замуж.

«Если мы пригласим их сюда и выстроим в ряд, то тех из них, у кого плоская грудь, вы можете перепутать с мужчинами», – заявила Сулуху, первая в истории женщина, руководящая Танзанией.

Она отметила, что в команде есть замужние девушки, однако большинство футболисток в браке не состоят. «И, судя по ним, семейная жизнь для них лишь мечта», – сказала глава государства.

Заявления Сулуху были раскритикованы в оппозиционных кругах, где подобные заявления посчитали «унизительными для всех женщин».

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