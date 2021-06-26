«Бавария» забила в 74-м матче подряд, превзойдя рекорд «Реала»

обыграла «Кельн» (3:2) во 2-м туре Бундеслиги.

Мюнхенцы продлили голевую серию во всех турнирах до 74 матчей.

Таким образом, «Бавария» побила рекорд среди клубов топ-5 лиг Европы. В сезоне-2016/17 мадридцы забивали на протяжении 73 игр подряд (всего – 200 мячей).

«Бавария» за последние 74 матча забила 214 голов. Больше всего мячей на этом отрезке на счету Роберта Левандовского – 72.

Последний раз мюнхенский клуб не смог поразить чужие ворота 9 февраля 2020 года – в матче Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (0:0).