Александр Кержаков: «На концертах и праздниках десятки тысяч человек, на футбол пропускают только тысячу. Это ненормально»

Теги Ростов Александр Кержаков болельщики Стадион Нижний Новгород Нижний Новгород Матч ТВ коронавирус Здоровье Футбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков после домашнего поражения от «Ростова» (1:2) высказался о ситуации с допуском зрителей на стадион.

– Матч получился, наверное, не совсем интересным для болельщиков. Не было обилия голевых моментов у каждой из команд. К сожалению, череда мелких невынужденных ошибок привела к тому, что мы пропустили второй гол, и у нас уже не хватило времени, чтобы отыграться. Да и вряд ли по такой игре мы могли забить еще.

В обороне играли неплохо, хотя быстро растеряли преимущество в счете. Скорее всего, это была ничейная игра. Хотя побеждает тот, кто меньше ошибается. К сожалению, мы допустили чуть больше ошибок, чем соперник.

– На двух первых домашних матчах присутствовало по 500 человек, в матче с «Ростовом» на трибунах была тысяча зрителей…

– Поддержка болельщиков ощущается, и мы благодарны всем, кто приходит на стадион. Но это непонятная для нас ситуация, которую мы постоянно обсуждаем.

Когда на концертах и праздниках, проходящих на площадях и набережных, собираются десятки тысяч человек, а на футбол пропускают только тысячу человек… На мой взгляд, это ненормально. Эту ситуацию нужно как-то менять. Футбол – для болельщиков. Любым командам и игрокам нужны те эмоции, которые были раньше.

Многие люди сделали прививки, у многих есть «мультипассы», которые позволяют приходить на концерт, но не позволяют приходить на футбол. Я не понимаю, с чем связаны такие ограничения.

Поэтому мне бы хотелось сказать или попросить: при какой-то социальной дистанции можно, наверное, уже рассаживать людей на стадионе… И к нам придет несколько десятков тысяч человек. Мне кажется, что это нормально, – сказал Кержаков.

Накануне в Нижнем Новгороде состоялось празднование 800-летнего юбилея города. На праздничных мероприятиях присутствовали тысячи людей.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья