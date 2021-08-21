Александр Кержаков: «На концертах и праздниках десятки тысяч человек, на футбол пропускают только тысячу. Это ненормально»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» после домашнего поражения от (1:2) высказался о ситуации с допуском зрителей на стадион.

– Матч получился, наверное, не совсем интересным для болельщиков. Не было обилия голевых моментов у каждой из команд. К сожалению, череда мелких невынужденных ошибок привела к тому, что мы пропустили второй гол, и у нас уже не хватило времени, чтобы отыграться. Да и вряд ли по такой игре мы могли забить еще.

В обороне играли неплохо, хотя быстро растеряли преимущество в счете. Скорее всего, это была ничейная игра. Хотя побеждает тот, кто меньше ошибается. К сожалению, мы допустили чуть больше ошибок, чем соперник.

– На двух первых домашних матчах присутствовало по 500 человек, в матче с «Ростовом» на трибунах была тысяча зрителей…

– Поддержка болельщиков ощущается, и мы благодарны всем, кто приходит на стадион. Но это непонятная для нас ситуация, которую мы постоянно обсуждаем.

Когда на концертах и праздниках, проходящих на площадях и набережных, собираются десятки тысяч человек, а на футбол пропускают только тысячу человек… На мой взгляд, это ненормально. Эту ситуацию нужно как-то менять. Футбол – для болельщиков. Любым командам и игрокам нужны те эмоции, которые были раньше.

Многие люди сделали прививки, у многих есть «мультипассы», которые позволяют приходить на концерт, но не позволяют приходить на футбол. Я не понимаю, с чем связаны такие ограничения.

Поэтому мне бы хотелось сказать или попросить: при какой-то социальной дистанции можно, наверное, уже рассаживать людей на стадионе… И к нам придет несколько десятков тысяч человек. Мне кажется, что это нормально, – сказал Кержаков.

Накануне в Нижнем Новгороде состоялось празднование 800-летнего юбилея города. На праздничных мероприятиях присутствовали тысячи людей.