Мемфис Депай: «Моуринью не дал мне шанса в «МЮ». Златан и Погба спрашивали: «Почему ты не играешь?»

Нападающий «Барселоны» вспомнил о карьерном этапе в .

«Я много думал о том, почему все пошло не так. В первом сезоне мне нужно было адаптироваться, но все сложилось не так здорово, как было в .

Я потерял немного в уверенности, а ван Гал и его штаб потеряли уверенность во мне. Это было непросто.

На следующий сезон я чувствовал, что стал опытнее, но сменился тренер. Пришел Жозе Моуринью, я боролся за место в составе, но, мне кажется, у него даже мыслей не было поставить меня в состав. Он так и не дал мне шанса. Ни разу.

Я ходил к нему в кабинет, но это ничего не изменило. Это был тяжелый период, я полагал, что хорошо тренируюсь, партнеры тоже ничего не понимали.

Златан и Погба спрашивали: «Почему ты вообще не играешь?» Для меня это было подтверждением, что мне так и не предоставили шанс. И я понял, что не хочу находиться в большом клубе без игровой практики.

Я осознал, что должен начать сначала и доказать всем, что могу быть одним из лучших. У меня были долгосрочный контракт и хорошая зарплата, но я не чувствовал себя комфортно.

В итоге я ушел, и это было наилучшим решением», – сказал Депай в интервью El Periodico.