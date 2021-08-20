Мориба вместо сборной Испании решил играть за Гвинею (Cadena SER)

Полузащитник «Барселоны» определился, за сборную какой страны он будет играть.

Как передает Cadena SER, хавбек намерен выступать за Гвинею, а не за Испанию.

Мориба, рожденный в Конакри, столице Гвинеи, провел 9 матчей за испанские команды U17 и U18, но продолжать играть за европейскую сборную не захотел. Не повлияло на его решение и то, что Федерация футбола Испании прислала ему сообщение со словами поддержки на фоне конфликта с клубом.

Ожидается, что футболист «Барселоны» будет вызван на матч квалификации ЧМ против Гвинеи-Бисау, назначенный на 1 сентября.

Подробно со статистикой выступлений Мориба можно ознакомиться здесь.