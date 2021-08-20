Мориба вместо сборной Испании решил играть за Гвинею (Cadena SER)

Полузащитник «Барселоны» Илайш Мориба определился, за сборную какой страны он будет играть.
Как передает Cadena SER, хавбек намерен выступать за Гвинею, а не за Испанию.
Мориба, рожденный в Конакри, столице Гвинеи, провел 9 матчей за испанские команды U17 и U18, но продолжать играть за европейскую сборную не захотел. Не повлияло на его решение и то, что Федерация футбола Испании прислала ему сообщение со словами поддержки на фоне конфликта с клубом.
Ожидается, что футболист «Барселоны» будет вызван на матч квалификации ЧМ против Гвинеи-Бисау, назначенный на 1 сентября.
Подробно со статистикой выступлений Мориба можно ознакомиться здесь.