У Мориба есть предложения от «Ман Сити», «Челси» и «Лейпцига». «Барса» оценивает его в 20 млн евро

Полузащитник Илайш Мориба, конфликтующий с «Барселоной», привлек внимание нескольких европейских клубов.
У 18-летнего футболиста есть предложения от «Челси», «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг», утверждает Mundo Deportivo.
Предложение «горожан» действительно только в случае перехода Мориба на правах свободного агента в следующем сезоне. Отмечается, что такой вариант будет выгоден агентам игрока, так как они получат бонус за переход футболиста.
«Барселона» оценивает Мориба минимум в 20 миллионов евро.
Напомним, 18-летний хавбек не может договориться с «Барсой» о новом контракте. Сообщалось, что он не хочет продлевать соглашение на условиях каталонцев.