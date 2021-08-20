У Мориба есть предложения от «Ман Сити», «Челси» и «Лейпцига». «Барса» оценивает его в 20 млн евро

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Полузащитник Илайш Мориба, конфликтующий с «Барселоной», привлек внимание нескольких европейских клубов.

У 18-летнего футболиста есть предложения от «Челси», «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг», утверждает Mundo Deportivo.

Предложение «горожан» действительно только в случае перехода Мориба на правах свободного агента в следующем сезоне. Отмечается, что такой вариант будет выгоден агентам игрока, так как они получат бонус за переход футболиста.

«Барселона» оценивает Мориба минимум в 20 миллионов евро.

Напомним, 18-летний хавбек не может договориться с «Барсой» о новом контракте. Сообщалось, что он не хочет продлевать соглашение на условиях каталонцев.

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