Семак об игре с «Уфой»: «Дзюба старался, претензий нет. Азмун выглядел не так активно, как мы привыкли»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча 5-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

– Почему Азмун не попал в стартовый состав?

– Я уже говорил перед игрой: потому что у него проблемы, он не тренировался, и его участие в игре было под вопросом. Поэтому он и не вышел с первых минут.

– Как вы оцениваете игру Дзюбы? Насколько он сейчас, на ваш взгляд, далек от своих оптимальных кондиций?

– Артем сегодня старался и хорошо работал для команды, поэтому никаких претензий к нему нет. Сердар сегодня выглядел не так активно, как мы привыкли его видеть, – сказал Семак.

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