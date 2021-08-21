Семак об игре с «Уфой»: «Дзюба старался, претензий нет. Азмун выглядел не так активно, как мы привыкли»

Главный тренер высказался после матча 5-го тура с «Уфой» (1:1).

– Почему Азмун не попал в стартовый состав?

– Я уже говорил перед игрой: потому что у него проблемы, он не тренировался, и его участие в игре было под вопросом. Поэтому он и не вышел с первых минут.

– Как вы оцениваете игру Дзюбы? Насколько он сейчас, на ваш взгляд, далек от своих оптимальных кондиций?

– Артем сегодня старался и хорошо работал для команды, поэтому никаких претензий к нему нет. Сердар сегодня выглядел не так активно, как мы привыкли его видеть, – сказал Семак.