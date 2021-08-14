Микель Артета: «Люди хотят похоронить «Арсенал» и пытаются нас критиковать. Нам это неинтересно»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал неудачный старт команды в сезоне. 

В 1-м туре АПЛ лондонцы проиграли «Брентфорду» (0:2). В воскресенье «Арсенал» сыграет с «Челси».

«Мы знали это с самого начала. Нужно провести 38 матчей против всех команд за сезон. И все дело в восприятии, давлении и, опять же, негативе.

Просто хочу, чтобы меня окружали конструктивные люди. Я знаю, что у некоторых людей есть намерение похоронить нас, попытаться нас критиковать. Но нам это неинтересно.

У нас много позитива и энергии. Я полностью сосредоточен на том, как найти способ обыграть «Челси». Мы способны на это, поскольку уже делали это. 

В моменты, когда царит негатив, болельщики нужны больше чем когда-либо. Они всегда были с командой, и я не сомневаюсь, что в воскресенье они будут поддерживать команду», – сказал Артета.

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