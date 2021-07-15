«Едем в Кондопогу, а в соседнем вагоне – зэки. Мы на панике сидим, а они бродят туда-сюда». Ребров об игре в «Петровском замке»

Вратарь в блоге на Sports.ru вспомнил о периоде выступлений за команду «Петровский замок» в ЛФЛ в 2000 году.

«Одна из поездок была незабываемой. Матч в Кондопоге (это Карелия), едем туда на поезде, а в соседнем вагоне – зэки. Прямо вот настоящие зэки, которых только освободили и которые домой возвращаются. Мы узнали об этом, на панике сидим, а они по вагонам бродят туда-сюда.

Ощущения очень так себе: плацкарт, за окном только леса Петрозаводска, сплошная глушь. Ни мобильных тогда, ничего – в общем, ночью даже толком не спали. Мне бы и сейчас стремно было, а тогда в 16 лет – тем более.

Кстати, хорошо еще, когда плацкарт. Иногда не всем билетов хватало, закидывали на третьи полки – хорошо, я высокий и большой, а вот маленьких легко могли так перевозить.

Фонарев (руководитель команды – прим. Sports.ru) селил нас в каких-то гостевых домах, сам варил нам пельмени и разогревал дошираки. Перед игрой давал мед с орехами – говорил, чтобы силы были», – написал Ребров.

«Едем в Кондопогу, а по вагону ходят зэки – возвращаются из тюрьмы домой». Ребров – об игре за команду, которая пропустила 331 гол за сезон