Артем Ребров: «Странно, сколько людей убеждены, что пенальти надо брать на реакцию. Только полевые и болельщики советовали мне реагировать по удару»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров в своем блоге на Sports.ru рассказал о технике игры голкипера во время пенальти.

«Мне вообще странно видеть, сколько людей убеждены, что пенальти надо брать по удару на реакцию.

Ребята, я всю жизнь в этих воротах. Может, конечно, реакции или прыжка недостаточно, но я пробовал действовать по-разному. И убежден: невозможно на удар с 11 метров среагировать так же, как на удар с 16 метров. Мяч после пенальти летит очень быстро, ты просто не успеваешь. Это касается не только ударов по углам, но даже ударов в метре от вратаря.

Ни один тренер не рекомендовал мне при пенальти оставаться по центру и играть по удару. Ни один вратарь из моих команд так не делал. Только полевые игроки и болельщики с трибун советовали мне оставаться по центру и реагировать по удару.

Единственный вариант играть по мячу – ждать именно удар по центру. Только можно всю карьеру стоять в ожидании паненки, в итоге не дождаться и пропустить все пенальти. Такое может сработать только в сериях. Или по центру пять раз стоишь, или прыгаешь, например, пять раз в левый угол. Один-то точно ударят так, что возьмешь.

Для меня в этом плане, конечно, самый памятный пенальти с Халком. До этого удара он не забил две точки подряд, оба раза ударил в один угол – в правый от вратаря. Я не помню уже, какая была установка от Клейменова (Валерия, тренера вратарей с 2010 по 2014 год – прим. Sports.ru) но помню, что финальное решение принимал во время его разбега. По-моему, когда он ставил мяч и разбегался, я склонялся к правому углу, но потом что-то подсказало – ударит в левый. Туда Халк и направил мяч.

Смешно, но многие мне писали: «Красавчик, по мячу стоял, поэтому и взял!» Как там стоять по мячу? Там такой удар был, что у меня локоть чуть не оторвался, а потом рука три недели болела. Просто сделал все настолько вовремя и четко, что у болельщиков сложилось ощущение, что стоял по удару.

Еще очень действенно при пенальти оказывать давление на бьющего. Как-то с «Волгой» мне бил Димка Булыкин, я ему перед ударом сказал: «Бул, не надо бить, возьму». Он такой: «Посмотрим». В итоге пробил несложно в левый от меня, я отбил.

Часто, конечно, партнеры на поле пытаются подсказать угол. Здесь можно что-то принять к сведению, но не более того. Хотя во время чемпионского сезона был случай, когда мне правильно подсказал угол Дима Комбаров.

Играли с «Уфой» на выезде, он подошел перед игрой: «Дед, ударит в левый от тебя». Выпил водички и ушел. Я в левый и собирался идти – туда и ударили», – написал Ребров.

«Взял пенальти от Халка – локоть чуть не оторвался, болело три недели». Артем Ребров о вечном – гадать или реагировать по удару