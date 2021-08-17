Валерий Газзаев: «Сборную должен возглавлять тренер с победными традициями. Назначить Семака считал более целесообразным»

Бывший тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев рассказал о том, кого бы хотел видеть главным тренером сборной России.

«Сборную, на мой взгляд, должен возглавлять опытный и авторитетный тренер с большим багажом побед и достижений, с победными традициями.

Не скрываю свою позицию: считал более целесообразным назначить на пост главного тренера сборной .

Он трижды подряд выигрывал чемпионат России. Это непросто. Один раз можно победить. Но три подряд – значит, тренер умеет мотивировать и стимулировать команду, обладает большим тактическим кругозором и сильным характером.

До конца этого сезона Семак мог спокойно совмещать. У Сергея есть победные традиции как у футболиста и как у тренера.

Но это мое личное мнение. Назначен Валерий Георгиевич Карпин. Пожелаем ему удачи и реализации всех планов!» – сказал Газзаев.