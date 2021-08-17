Вячеслав Колосков: «Приветствую натурализацию Жиго. Еще бы Барриоса с Азмуном взял в сборную, но они уже заиграны»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможную натурализацию защитника «Спартака» Самюэля Жиго.

«Центральный защитник – самая проблемная позиция в сборной. Жиго – очень качественный футболист и сыгран с Джикией.

Хоть я принципиальный противник натурализации, в данном случае я поддерживаю такое решение в интересах сборной. Уже есть Фернандес, почему не заявить и Жиго.

Понятно, что это вынужденная мера. А что делать, если нет центральных защитников, кроме Джикии. Кого ни ставь – не уровень национальной команды.

Поэтому я приветствую натурализацию Жиго. Я бы еще и Барриоса с Азмуном взял в сборную, но они уже заиграны, к сожалению», – сказал Колосков.

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